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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2020 18:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."


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