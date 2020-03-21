Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'evde kalın' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Siyami Ersek Hastanesi'nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum."
Siyami Ersek Hastanesi’nde Koordinasyon Toplantımızı gerçekleştirdik. Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum. pic.twitter.com/EbbKIiEIVY— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 21, 2020