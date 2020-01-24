Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması (Koronavirüs İstanbul'da görüldü mü?)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkede görülen ölümcül koronavirüsle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Koca, virüsün İstanbul'da henüz görülmediğini söyledi. Koca, virüsün belirtilerini, şüphelilerle ilgili gelimeleri aktardı.

Koca'nın açıklamaları:

Bölgeden son dönemde bildirilen virüs koronavirus ailesinden bir alt tip. Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Hazırlıklarımızı tamamladık.

DSÖ, uluslararası kamu sağlığı acil durumu için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz çarşamba günü bakanlığımızda risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı olarak havalimanları ve limanlarda sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemleri devreye soktuk. Karantina odaları ve sedyeler hazır.

"ŞU ANA KADAR ŞÜPHELİ DURUMA RASTLAMADIK"



Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlar ve yolcular için termal taramaya başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık. Sıradan grip ve ateş de benzer duruma benzeyebilir. Sizden ricamız, tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapılmamasıdır. Kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.