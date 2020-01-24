Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması (Koronavirüs İstanbul'da görüldü mü?)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve çok sayıda ülkede görülen ölümcül koronavirüsle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Koca, virüsün İstanbul'da henüz görülmediğini söyledi. Koca, virüsün belirtilerini, şüphelilerle ilgili gelimeleri aktardı.
Koca'nın açıklamaları:
Bölgeden son dönemde bildirilen virüs koronavirus ailesinden bir alt tip. Ciddiyetle ele alınması gereken bir halk sağlığı sorunu olarak gündemimizde. Hazırlıklarımızı tamamladık.
DSÖ, uluslararası kamu sağlığı acil durumu için erken olduğunu bildirdi. Ancak biz çarşamba günü bakanlığımızda risk değerlendirme toplantısı yaptık. Kurulun tavsiyeleri doğrultusunda önlemleri hayata geçirdik. Sağlık Bakanlığı olarak havalimanları ve limanlarda sağlık personeli bulunduruyoruz. Çin'den gelen tüm uçuşlar için kontrol önlemleri devreye soktuk. Karantina odaları ve sedyeler hazır.
"ŞU ANA KADAR ŞÜPHELİ DURUMA RASTLAMADIK"
Çarşamba gecesinden itibaren Çin'den gelen uçuşlar ve yolcular için termal taramaya başladık. Şu ana kadar herhangi bir şüpheli duruma rastlamadık. Sıradan grip ve ateş de benzer duruma benzeyebilir. Sizden ricamız, tıbbi neticeyi beklemeden acele haberler yapılmamasıdır. Kamuoyuna uyarılarımızı yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
Çarşamba gecesi Büyükçekmece'de bulantı, baş ağrısı ve halsizlik nedeniyle başvuran bir kişi tedbiren diğer hastalardan izole edildi. Dünden bu yana ciddi bir bilgi kirliliği oluştu. Hastanın genel durumu iyi olmakla birlikte seyahatten dolayı biz bunu şüpheli durum olarak kabul ettik. Hastanın Çin'den birlikte seyahat ettiği diğer yolcuların hiçbirinde bulguya ve belirtiye rastlamadık. Diğer yolcular ülkelerine döndü. Bu yolcuyu da biz her ihtimale karşı 36 saat gözlem altında tuttuk. Neticesi kesinleşmemekle birlikte hastanın ülkesine dönme talebi üzerine, özel ambulansımızla Çin'e gönderdik. Halkımızı korumak adına gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok.
ENFEKSİYONUN BELİRTİLERİ NELER?
Enfeksiyon belirtileri arasında ateş, öksürük, solunum güçlüğü bulunabiliyor. Zatürre ve böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. DSÖ, hastalığın insandan insana bulaşma hızının diğer hastalıklara göre daha düşük olduğunu açıkladı. Dış ortama dayanıklılığı da düşük olduğu biliniyor.
KİŞİSEL HİJYEN UYARISI
Kişisel hijyen kurallarına riayet edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Çin'den gelen bütün yolculara da Dünya Sağlık Örgütü önermemesine rağmen termal kamera kullanıyoruz. Bulaştırıcılığı ateşten sonra söz konusu. Termal kameralar ile ateşi tespit etmiş oluyoruz. Şüphelendiğimiz bir durum olursa karantina odamız, özel ambulanslarımız, 5 hastanedeki izolasyon odalarında hazırlık yaptık. Wuhan'dan gelen bir ekiple gelmiş olan 1 hastada şüpheli bulduk. Bu hastayı 36 saat gözlemledik. İlerlemenin olmadığını, ateşin de devamında olmadığını gördük, hastanın da talebi üzerine bizim kendi özel ambulansı ile bugün Çin'e gönderdik.
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