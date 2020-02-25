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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 13:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Ülkemizde yeni koronavirüs vakasına rastlanmamıştır' dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, 'Tekrar hatırlatmak isterim ki, ülkemizde yeni koronavirüs vakasına rastlanmamıştır. İlgili bakanlıklarımızın iş birliği, Bilim Kurulumuzun rehberliği ve tecrübeli sağlık çalışanlarımızla, ülkemizi bu hastalıktan korumak için azami çaba sarf etmekteyiz' dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Bilindiği üzere, 23 Şubat'tan itibaren, komşumuz İran’la kara, demir ve havayolu geçişleri durdurulmuştur. Kara sınırlarımız karşılıklı olarak kapalıdır ancak havayoluyla ülkemizden İran’a dönmek isteyen İran vatandaşları için dönüşler devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, 'İran’dan ülkemize dönmek isteyen Türk vatandaşları için ise özel bir sefer düzenlenmiştir. İran’dan bu seferle ülkemize gelen Türk vatandaşları 14 gün süreyle gözlem altında tutulacaktır.' ifadeleri yer aldı.


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Fahrettin Koca koronavirüs

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