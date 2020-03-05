Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün itibariyle birçok ülkede çok sayıda vaka görüldü. Dünya genelinde 3285 kişi hayatını kaybetti. Çin'de görülen vaka sayısı azaldı, Çin dışı vaka sayısında artış hızlandı. Biz Bu süreçte Çin'den kaynaklanan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik, başarıyla götürdük. Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Komşulara yayıldı ama Türkiye'ye bulaşmadı.

8 Bakanlığımızla birlikte alınan kararları hızla uyguladık. Virüs Türkiye'ye bulaşmadı. İran ve İtalya başta olmak üzere bir salgını görüyoruz. 'Salgın içimizde' deyince bunu farklı olarak algılayanlar oldu. Yurt dışına giden ve gelen potansiyel virüs taşıyıcısıdır. 14 güne kadar hastalık olarak karşınıza çıkmayabilir. Bu anlamda içimizde diye söyledim.

Biz de bu süreçte vatandaşımızı daha çok bilgilendiren, vatandaşımızın da bu konuda uyarılarımızı dikkate almasını istiyoruz. Önemli olan; bulaşıcılığı önlemektir. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmamalıdır, çıkarlarsa da 14 gün boyunca evde kendilerini izole etmeleri gerekmektedir.