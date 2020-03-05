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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Komşulara yayıldı ama Türkiye'ye bulaşmadı." dedi. Koca ayrıca, "Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamalıdır, çıkarlarsa da 14 gün boyunca evde kendilerini izole etmeleri gerekmektedir." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgınıyla ilgili flaş açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün itibariyle birçok ülkede çok sayıda vaka görüldü. Dünya genelinde 3285 kişi hayatını kaybetti. Çin'de görülen vaka sayısı azaldı, Çin dışı vaka sayısında artış hızlandı. Biz Bu süreçte Çin'den kaynaklanan koronavirüs ile ilgili ülke olarak çok güçlü bir sınav verdik, başarıyla götürdük. Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Komşulara yayıldı ama Türkiye'ye bulaşmadı.

8 Bakanlığımızla birlikte alınan kararları hızla uyguladık. Virüs Türkiye'ye bulaşmadı. İran ve İtalya başta olmak üzere bir salgını görüyoruz. 'Salgın içimizde' deyince bunu farklı olarak algılayanlar oldu. Yurt dışına giden ve gelen potansiyel virüs taşıyıcısıdır. 14 güne kadar hastalık olarak karşınıza çıkmayabilir. Bu anlamda içimizde diye söyledim.

Biz de bu süreçte vatandaşımızı daha çok bilgilendiren, vatandaşımızın da bu konuda uyarılarımızı dikkate almasını istiyoruz. Önemli olan; bulaşıcılığı önlemektir. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı sürece yurt dışına çıkmamalıdır, çıkarlarsa da 14 gün boyunca evde kendilerini izole etmeleri gerekmektedir.

Gençlerin bu virüsü taşıdığı ve hafif atlattığı, yaşlı vatandaşlar için ise risk oluşturduğunu biliyoruz.

Singapur'a giden THY uçağında bir yolcu da virüs olduğuna dair haberler çıktı. Evet, bu Fransız transit bir yolcudur.

Bu yolcunun Türk vatandaşı olduğu yönündeki iddiaları , THY markasının önde çıkarılmasını tasvip etmiyoruz.

Mürettebatta sıkıntı yok, test için örnekler alındı. 14 gün karantinada kalacaklar. Bunları da zamanı geldiğinde açıklayacağız.

Umreden dönen herkes de taramadan geçiriliyor.

Şu dönemde bizim çalışan numune sayısı bin 363 bunlardan pozitif çıkan yani koronavirüs tespiti sağlanmadı. İran'dan gelen ve gözetim altında olan kişi sayısı 53'dür.

THY UÇAĞINDAKİ VAKAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden THY uçağındaki bir yolcuda koronavirüs tespit edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur’da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." dedi.

THY ile Singapur'a giden yolcu koronavirüslü çıktı!THY ile Singapur'a giden yolcu koronavirüslü çıktı!
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sağlık bakanı koronavirüs

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