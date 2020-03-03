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Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 02:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle” dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle ilgili dikkat çeken paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıyayız. Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde, şu ana dek büyük başarı gösterdik. Zorluklar kaçınılmaz. Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır. Dayanışma içinde olalım. Mücadelemiz birbirimizle değil, korona virüsle” dedi.

'İÇİMİZDE VİRÜS TAŞIYANLAR OLABİLİR' DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından düzelediği basın toplantısında, kapıda bir salgının olduğunu bildiklerini kaydederek, "Ve belki de bu süreçte bu virüsü taşıyan içimizde insanlar da olabilir. Çünkü dün itibarıyla veya son 14 gün itibarıyla bölgede olup ülkeye giriş yapmış olan vatandaşımız da var. O nedenle son 14 günde özellikle bu 5 ülke olmak kaydıyla yurt dışına seyahat etmiş kişilerin mümkün mertebe kalabalık ortamlara girmemelerini önemsiyoruz. Seyahat etmiş kişilerin herhangi bir risk varsa bulaştırıcılarının yüksek olduğunu o nedenle yüksek mertebede evde 14 günü tamamlamalarını, dışarıyla temas halinde olanların da bu anlamda buna uymalarını ve insanlarla yakın temas halinde olmamalarını özellikle istiyoruz. Biz bir bölgeyi karantinaya alamayız. Ama enfeksiyon ve salgının olduğu bizim açımızdan karantina ülkesi olarak görülen ülkelerden gelmiş olanların 14 günlük zaman diliminde kalabalık ortamlara girmemelerini, evlerinde 14 günü geçirmelerini ve bu süreçte herhangi bir bulgusu olduğunda; ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi maskesini takarak sağlık kuruluşuna müracaat etmelerini önemsiyoruz" diye konuşmuştu.

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