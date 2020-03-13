Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı: Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, küresel koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen zirvenin ardından yeni ulusal tedbirlerin karara bağlandığını hatırlattı.

Bakan Koca, söz konusu tedbirlerle Türkiye'nin risklere karşı güven düzeyinin daha da artacağını vurgulayarak, "Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın." ifadelerini kullandı.

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞKANLIĞINDA, gün içinde bir zirve gerçekleştirdik. Küresel Koronavirüs salgınına karşı yeni ulusal tedbirleri karara bağladık. Türkiye’nin risklere karşı güven düzeyi daha da artacak. Tedbirleri sıkı tutalım. Sorun kontrolümüz altında kalsın. pic.twitter.com/5v3Sv5zJ0s