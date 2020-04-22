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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 20:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt verdi. Koca, "Tedbirlere uyulması durumunda yeni bir dalga beklemiyoruz" dedi.

İşte Bakan Koca'nın "Koronavirüste 2. dalga bekleniyor mu?" sorusuna verdiği yanıt:

"Tebdirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Eğer tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketliliğini bu kurallara uyma konusunda bir gayret içinde geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam edersek tedbirlere uyarsak yeni bir dalga beklemiyoruz. İkinci koronavirüs dalgası tamamen tedbirlere uymamızla doğru orantılı olan bir durum. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz"

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Fahrettin Koca koronavirüs

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