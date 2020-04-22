Sağlık Bakanı Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt

İşte Bakan Koca'nın "Koronavirüste 2. dalga bekleniyor mu?" sorusuna verdiği yanıt:

"Tebdirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Eğer tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Ramazan'ın kendine has hareketliliğini bu kurallara uyma konusunda bir gayret içinde geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam edersek tedbirlere uyarsak yeni bir dalga beklemiyoruz. İkinci koronavirüs dalgası tamamen tedbirlere uymamızla doğru orantılı olan bir durum. Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz"

