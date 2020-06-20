Sağlık Bakanı Koca'dan LGS paylaşımı

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin." paylaşımında bulundu.

Tüm yurtta sınav merkezlerine beyin göçü başladı. Saat 13.00 gibi, eve dönüşte güzel haberler bekliyoruz. En zor sorular kolay gelsin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 20, 2020

BAKAN SELÇUK'TAN LGS TAVSİYESİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere sınavda sosyal mesafeyi korumaları ve evde olduğu gibi rahat soru çözmeleri tavsiyesini verdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) June 20, 2020



