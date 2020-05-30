Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bakan Koca, "Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı." dedi.

Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı. pic.twitter.com/zSZ41QdqzI — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 30, 2020



