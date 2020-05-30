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Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe uyarısı yaparak, "İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı. Bakan Koca, "Maske + Sosyal Mesafe: İki tedbir birlikteyken tam tedbirdir. Dışarı çıkarken maskenizi kuralına uygun şekilde takın. Sosyal mesafeyi 1,5 m’de tutmak için her ortamda dikkatli olun. El hijyenine daha fazla önem verin. Çoğumuzun sokağa çıkabildiği günlerde tedbirlerin önemi arttı." dedi.


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