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Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 12:33 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs ile ilgili yaptığı paylaşımlarında 'Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz' ifadesine yer verdi.

Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı peş peşe videolar paylaştı.

‘Birlikte Yeneceğiz’ etiketiyle bulunan videolu paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz

Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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