Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe koronavirüs paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı peş peşe videolar paylaştı.

‘Birlikte Yeneceğiz’ etiketiyle bulunan videolu paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz

Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/I0NoaW4aIU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz.

Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/jADXsbEg24 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020



