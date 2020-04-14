Sağlık Bakanı Koca'dan peş peşe koronavirüs paylaşımları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarıların yer aldığı peş peşe videolar paylaştı.

‘Birlikte Yeneceğiz’ etiketiyle bulunan videolu paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa, Koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz

Solunum yolu, kalp, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa, Koronavirüs karşısında zayıf olduğunuzu unutmamalısınız. Siz tedbirli olacaksınız, biz destek vereceğiz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/A3y60wELWV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz

Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/I0NoaW4aIU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz.

Sosyal mesafe, Koronavirüs’le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/jADXsbEg24 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Biz, hastanelerde risk altındayız, maske kullanmak zorundayız. Ama risk artık yaygın. Dışarı çıkarken siz de maske kullanmalısınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz.

Biz, hastanelerde risk altındayız, maske kullanmak zorundayız. Ama risk artık yaygın. Dışarı çıkarken siz de maske kullanmalısınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz. #BirlikteYeneceğiz pic.twitter.com/nHVSVX30tL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020



