Sağlık Bakanı Koca'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için taziye mesajı

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek."

Cemil Taşçıoğlu Hocamızı kaybettik. Sağlık camiamız, onu hastalığı sırasında tanıyan halkımız üzgün. Dostu olmaktan gurur duyduğum bir hekimdi. Ailesinin, bilim dünyamızın başı sağ olsun. Allah rahmet etsin. Türkiye, bu değerli insanı elinden alan hastalığı yenecek. pic.twitter.com/V35aaAz30O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 1, 2020



