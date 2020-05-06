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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan 'Remdesivir' açıklaması! Remdesivir nedir?

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Remdesivir' açıklaması! Remdesivir nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 18:21 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ABD'de acil kullanım için FDA onayı alan "Remdesivir" ile ilgili "Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Remdesivir' açıklaması! Remdesivir nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Remdesivir ilacın koronavirüse iyi geldiği iddiasıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Remdesivir bir antiviral ilaç. Bu ilacı 400 hasta için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Sonuçlarını o dönemde aktarmış oluruz.

(TR-C 19' ilacı) Araştırma safhasında olduğunu biliyoruz. Bu dönemde klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Daha bir müracaat olmadığını, klinik aşama sonrasında ruhsat aşamasına gelir. Takip ediyoruz."

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir (geliştirme kodu GS-5734), nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın, daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

İlaç, SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş olduğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

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