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Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 21:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.


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