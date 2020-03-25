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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 23:41 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı son dakika açıklamasında, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu, 15 hastamız hayata veda etti." dedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması: Can kaybı 59'a, vaka sayısı 2 bin 433'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

"Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar."


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Son dakika koronavirüs Sağlık Bakanı Koca

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