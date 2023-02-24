Sağlık Bakanı Koca'dan tetanos uyarısı! "Şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım"

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından 10 ilde süren arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra vatandaşların çeşitli sağlık risklerine karşı endişeleri bulunuyordu. Kahramanmaraş il Sağlık Müdürlüğünde açıklamalar yapan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki şebeke sularının risk oluşturduğunu paylaşarak gerekli önlemlerin alınması için yapılması gerekenleri belirtti.

ALINAN SU ÖRNEKLERİNİN BAZILARI UYGUNSUZ BULUNDU

Sağlık Bakanı Koca, "Depremin ilk günlerinden itibaren su klorlama çalışmalarını, ölçümlerini düzenli olarak yapıyoruz. 1533 su numunesinde 1354’ünde klor oranını yeterli olduğu 179 numunede yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Analizler şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılmasının riskli olduğunu ortaya koymaktadır. Alınan su örneklerinden 176’sı uygunsuz bulunmuştur. Israrlı uyarımı burada tekrarlamak istiyorum. Valilik ve kaymakamlıklar açıklama yaparak şebeke suyunu içme suyu olarak kullanmayalım.

"HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİCİ DURUM ŞU ANA KADAR YOKTUR"

Daha önce yaptığım açıklamalarda belirttiğim gibi halk sağlığını tehdit edici durum şu ana kadar yoktur. Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanoz aşılarını yaptık. Yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanoz aşıları da yapılmış durumdadır.

YARA ALMIŞSANIZ AŞINIZI İHMAL ETMEYİN

Çok hafif de olsa depremde yarar almışsanız tetanoz aşısını ihmal etmemenizi istiyorum. Lütfen en yakın görevlimize başvurun. Enkaz kaldırma çalışmaların maske kullanımı ihmal edilmemelidir. N-95 ekiplerimizden temin edilebilir." dedi.



