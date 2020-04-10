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Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Bir an önce yasalaşmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 20:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Koca, Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi'ne ilişkin vekillere çağrıda bulundu. Koca "Hekimlerimizin, diğer tüm personelimizin uğradığı şiddet haber oldu. Yasalar her seferinde caydırıcılıktan uzak kaldı. Değerli vekillerimizden sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca'dan vekillere çağrı: Bir an önce yasalaşmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Saygıdeğer vekillerimiz sağlık camiası olarak uzun yıllardır süren sorunumuz var. Hekimlerimizin, diğer tüm personelimizin uğradığı şiddet haber oldu. Kamu vicdanı uzun zamandır bu sorunu sineye çekmedi. Yasalar şiddete eğilimli kişiler için uzak kaldı. Yüce meclisimiz sağlık alanında attığı yasayla beklediğimiz adımı atmış durumda. Sağlık çalışanlarımızın önemli bir kısmı salgınla mücadele ettiği dönemde şiddet olayı toplumun kabul edeceği bir şey değildir. Yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanmayacak bir durumdur. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır. Değerli vekillerimizden sağlıkta şiddet yasa tasarısının bir an önce yasalaşmasını istiyoruz.

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