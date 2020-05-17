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  4. Sağlık Bakanı Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 22:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’yı andı.

Sağlık Bakanı Koca’dan Yavuz Kalaycı paylaşımı

Bakan Koca sosyal medya hesabından, “Dr. Yavuz Kalaycı. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerine yer verdi.


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