Sağlık Bakanı Koca'dan yeni paylaşım: İyi değil

Koronavirüsle mücadeleden iyi haberler gelirken, vaka sayılarının düşmesiyle birlikte insanların da rehavete kapıldığı görüldü. Özellikle İstanbul'da yaşanan insan ve araç yoğunluğu dikkat çekerken, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere uzmanlardan da peş peşe uyarılar yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa dikkat çeken Sağlık Bakanı Koca, bu gece geç saatlerde yaptığı paylaşımda ise Eminönü'ndeki araç trafiğini işaret edip uyarıda bulundu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar." dedi.

Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar. pic.twitter.com/BpD93q0O84 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 8, 2020



