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  4. Sağlık Bakanı Koca'dan YKS paylaşımı: Sizin de başınıza gelecek

Sağlık Bakanı Koca'dan YKS paylaşımı: Sizin de başınıza gelecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2020 15:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın" tavsiyesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'dan YKS paylaşımı: Sizin de başınıza gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek şu tavsiyelerde bulundu: Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler.


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