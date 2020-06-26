Sağlık Bakanı Koca'dan YKS paylaşımı: Sizin de başınıza gelecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek şu tavsiyelerde bulundu: Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler.

Hepimizin başına gelen, YKS’de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler. pic.twitter.com/eTew0qdyDm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2020



