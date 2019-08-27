Sağlık Bakanı Koca'dan yüz nakli olmayı bekleyen Leyla ile ilgili açıklama

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta yüz nakli olmayı bekleyen 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin, tedavi sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında "Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yüz nakli bekleyen Leyla kızımızın tedavi süreci Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yürütülmekte, nakil için donör beklenmektedir. Bu süreçte ihtiyaç duyduğu destek Bakanlığımızca sağlanacaktır. Kızımızın durumunu yakından izliyor, kendisine iyilik ve şifa diliyorum. #LeylayaUmutOl — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2019

TÜRKİYE SEFERBER OLMUŞTU

Kahramanmaraş’ta 1,5 aylıkken başına örtülü eşarbının yanması sonrası yüz ve kafa derisi yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci, yüz nakli beklediğini söylemişti. Bunun üzerine başta sosyal medyada olmak üzere tüm Türkiye seferber olmuştu.

Twitter'da başlatılan #LeylayaUmutOl hashtag'iyle yüz binlerce paylaşım yapılmış ve destek mesajları gelmişti.



