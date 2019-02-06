HABER

Sağlık Bakanı Koca: "Diyaliz teknikerlerinin istihdam sorununu yürürlüğe girecek yeni yönetmelikle çözüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.02.2019 08:53 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle çözüyoruz" dedi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle çözüyoruz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle çözüyoruz" dedi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyaliz teknikerlerinin yaşadığı istihdam sorununu yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikle çözüyoruz. Bakanlık olarak diyaliz merkezlerinde daha nitelikli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Yürürlüğe girecek yeni yönetmelik ile Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Hemşireliği Sertifika Programlarını sonlandırıyoruz. Bu sayede istihdam sorunu yaşayan diyaliz teknikerlerinin önünün açılmasını sağlayacağız. Diyaliz merkezlerinde kademeli geçişle sadece diyaliz teknikerleri ile hizmet vermeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Öte yandan Yönetmeliğin yayım tarihinden önce sertifika almış hemşirelerimizin tüm hakları korunacaktır" diyen Bakan Koca şöyle devam etti:
"Bu sayede kamuda yeterli diyaliz teknikeri kadrosu oluşuncaya kadar diyaliz hizmetlerinin aksamaması sağlanacaktır. Ayrıca daha önce periton diyalizi alanında görevlendirilmeyen diyaliz teknikerleri için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı başlatarak bu alanda da görev yapmaları sağlanacaktır. Sağlık hizmetlerinde diğer meslek grupları için de benzer çalışmalar gündemimizdedir. Her meslek grubunun kendi alanında görevini yapması için gerekli düzenlemeleri yapacağız.”

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Erdoğan: Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ için güvenli ülke haline gelmemesidirErdoğan: Yunanistan’dan beklentimiz FETÖ için güvenli ülke haline gelmemesidir
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışmasıTBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi

Dünya bu konuşmaya kilitlendi! Trump tarih verdi

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Meral Akşener: Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na laf söyletmeyiz

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti

MHP 32 belediye başkan adayını daha açıkladı!

32 belediye başkan adayı daha açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.