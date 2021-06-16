Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni uygulama başladı

Aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir uygulama başlatıldığını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? 'Gün içinde randevu, gün içinde aşı' uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" dedi.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 11.00 itibariyle uygulanan aşı miktarı 36 milyon 196 bin 8 oldu.

BUGÜN RANDEVU İSTESEM AŞIM NE ZAMAN YAPILIR? “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021



