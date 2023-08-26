Sağlık Bakanı Koca duyurdu! E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendi

Sağlık Bakanlığı uygulaması E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni sistemi açıkladı. Bakan Koca, "E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

E-REÇETEM SİSTEMİNE 5 DİL EKLENDİ

E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 26, 2023



