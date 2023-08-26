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  4. Sağlık Bakanı Koca duyurdu! E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendi

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendi

26.08.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendi

Sağlık Bakanlığı uygulaması E-Reçetem Sistemi'ne 5 yabancı dil eklendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda yeni sistemi açıkladı. Bakan Koca, "E-Reçetem Sisteminde test işlemi tamamlanan diller, dün sabah saatlerinde canlı ortama alınmaya başlanmış olup, tüm dillerin (İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça) canlı ortama alınması bugün tamamlanmıştır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.


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