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  4. Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Konya'da doktora saldıran kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Konya'da doktora saldıran kişi gözaltına alındı

29.08.2023 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktora saldıran kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Koca, "Adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Konya'da doktora saldıran kişi gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da saldırıya uğrayan doktora ilişkin paylaşım yaptı. Saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora fiziki saldırıda bulunan şüphelinin, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını kaydetti.

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Bakan Koca, "Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz." ifadesini kullandı. (AA)

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