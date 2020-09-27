Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Koronavirüse yakalananlar için 'pozitif bileklik' uygulaması

Sağlık Bakanı Koca, koroanvirüse yakalanıp evde karantinada kalması gerek hastalara yönelik yeni bir uygulama başlatacaklarını açıkladı.

POZİTİF BİLEKLİK NASIL ÇALIŞACAK?

İki proje üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Koca, ilk olarak pozitif olan ve evde olması gereken her kişiye bileklik takılması fikrinin öne çıktığını belirtti.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Bakan Koca, bilekliğin kişinin olması gereken yerden ayrıldığında alarmının ötmesiyle çalıştığını belirtti.

İKİNCİ SEÇENEK 'KUTU' PROJESİ

Üzerinde durulan bir diğer çalışma ise eve konulacak bir kutu. Hasta yine belirli bir sınırdan çıktığında merkeze uyarı sinyali gönderiliyor.

Bakan Koca, iki projeden hangisinin hayata geçirileceği üzerinde çalışıldığını belirtti.

