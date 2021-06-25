Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu! 18 yaş ve üzeri aşılama başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliğinde 18 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Bazı illerde aşılama yeni günün ilk saatleriyle başlarken Kırklareli'nde yaşayan 18 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını olmaya başladı.

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen Ceren Kalkan, "Aşımı olduğum için mutluyum. Biran önce herkes aşılansın ve şu pandemi sürecinden kurtulalım. Eski hayatımıza geri dönelim" dedi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan aşı seferberliği kapsamında Kırklareli'nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 289 bin 210 kişiye yükseldi. Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 45 milyon 569 bin 83.

(İHA)

