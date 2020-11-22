Sağlık Bakanı Koca: En iyi tedbir evimizdir

Bakan Koca, Twitter hesabından "#bizevdeyiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"EN İYİ TEDBİR EVİMİZDİR"

"Salgınla mücadelede bir fedakarlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000'in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir."

Salgınla mücadelede bir fedakârlık sınavındayız. Sadece bugünkü yeni hasta sayımız 6.000’in üzerinde. Kısıt olmayan zamanlarda da, mecburiyetiniz yoksa evde kalın. Evde geçen zaman arttıkça mücadele gücümüz artacak. En iyi tedbir evimizdir. #bizevdeyiz pic.twitter.com/UyCLRVck2R — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020



