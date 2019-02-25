Sağlık Bakanı Koca: “Geleceğin dünyasının hastaneleri yükseliyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor” dedi. Çeşitli programlar için Konya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cihanbeyli ilçesinde Seçim Kordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Koca, “Bizim işimiz sizlere yani millete hizmet etmek olmalı ve biz bunun için çabalıyoruz. Sizin, milletin teveccühüne mazhar olmak bizim için ayrı bir önem taşıyor. Önemli olan burada bu hizmeti yaparken sizlerle birlikte, özellikle emanete sahip çıkmak, kendinden emin olunan bir kişilikle icraatı gerçekleştirmek olmalıdır. İnanmış bir liderimiz var. Siyasi hayatı boyunca milleti için yaşamış, milleti için hayal kurmuş bir liderimiz var. Liderin ufkuyla bütünleşmiş bir teşkilatımız söz konusu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘ı gönül tahtına oturtmuş kadirşinas bir milletimiz var. O milletine, milletimiz ona gönülden bağlı. Türkiye bu güçlü bağ sayesinde istikrarla yoluna devam ediyor. Yerel seçimler Türkiye’nin geleceği açısından tarihi bir değere sahip. 24 Haziran seçimlerinde bildiğiniz gibi iletişim ve teknoloji çağının hızına ayak uydurabilecek dinamik bir yönetim sistemini yani Cumhurbaşkanlığı Sistemini milletimizin onayı ile hayata geçirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi olarak stratejik hedeflerimize odaklanarak hızlı bir üretim sürecine girdik. Türkiye’yi milli kalkınma hedeflerimizle küresel rekabet alanında güçlü tutacak tarihi adımlar atıyoruz. Hükümet olarak milletten aldığımız destekle önümüzdeki 4.5 yıla yakın zaman diliminde ihtiyaçlarımız ve hedeflerimiz temelinde planlamış durumdayız. Milletimizin güvenini aldıktan sonra 4.5 yıla yakın kesintisiz bir sürede icraat dönemine başta sağlık olmak üzere her alanda Türkiye’nin yıldızını parlatacağız. Sağlıkta nihai vizyonumuz tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halinde herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık sistemine kolayca erişebildiği bir Türkiye’ye sahip olmaktır. Sağlıkta önümüzdeki dönemde önce insan kaynakları başta olmak üzere ihtiyacımızı hızla gidermeye çalışacağız. İl il çalışmalarımızı yapıyoruz. İllerimizin sağlık tesislerini modernize ediyoruz, hekim ve sağlık personeli ihtiyacını inşallah önümüzdeki dönemde büyük ölçüde de gidermiş olacağız” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin dünyasının en gelişmiş , en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor”

Sağlık yatırımlarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, “Sağlıkta bugün Türkiye’nin dört bir yanında, geleceğin Türkiye’si demiyorum, geleceğin dünyasının en gelişmiş, en donanımlı, en ileri teknolojiyle donatılmış hastaneleri yükseliyor. Sağlıkta Türkiye’yi küresel güce taşıyacak milli kalkınma hamlelerimiz var. İlacımızı, tıbbi cihazımızı kendimiz üreteceğiz. Dışa bağımlılıktan kurtulma eşiğine doğru hızla ilerliyoruz. Sağlık teknolojilerinde, sağlık hizmetlerinde kendi markalarımızla dünyaya açılacağız. Bu yolculukta sizlerin ve milletimizin fedakarlıkları ile önemli mesafeler aldık. Bağımsız bir Türkiye için bağımsız bir ekonomi gerekiyor. Bu prensip elbette sağlık alanında geçerli. Milli kalkınma hamleleri ile her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir ülke olursak, ne kadar güçlü olursa olsun hiçbir aksi girişim istikrarımıza zarar veremez. Kısa bir zaman dilimi kaldı. Bu süreçte özellikle 31 Mart’ın çok önemli olduğunu ve yer yer bir takım seçimler, bir takım tercihler nedeniyle aranızda küskünlerin olmuş olabileceğini ama bu önemli olan 31 Mart sürecinin bu küskünlüğü geride bırakıp bir ve beraber olup, büyük resme bakıp, bu coğrafyada üzerimizdeki sorumluluğu yapmayı asla ihmal etmemeli, kutsal bildiğimiz oyun sahip çıkılarak üzerimizdeki sorumluluğu ve yapılması gerekenler adına önemle sahip çıkmamız gerektiğini asla unutmayalım” şeklinde konuştu.

31 Mart’ın sadece bir yerel seçim olmadığını söyleyen Bakan Koca, “31 Mart özellikle birlik, beraberlik içerisinde bu coğrafyada ve gönül coğrafyamızda, coğrafyamızı umut olarak görenlere, özellikle lider Türkiye’nin daha da güçlenmesi için nemli bir gün olacaktır. Bu noktada mazlumların, mağdurların güvenilir limanı, istikrarlı adası olan Türkiye’yi bu anlamda çok güçlendirmemiz gerektiğini özellikle unutmamamız gerektiğini söylemek istiyorum. Bu coğrafya sorumluluklarımızın fazla olduğu, özellikle küresel ve emperyal dünyanın bölgede emellerinin olduğu ve istikrarımızı bozmak için, birlik ve beraberliğimizi bozmak için yoğun bir gayret içinde olduklarını stratejik ortaklarımızın bile yer yer fırsatçılık içinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Büyük resme bakıp bu anlamda sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. O nedenle 31 Mart sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil. Özellikle bu coğrafyaya gönül bağlamış olanlara da siz buradan ses vermiş oluyorsunuz. O nedenle yeni dönemin özellikle Cihanbeyli özelinde üzerimize düşeni yapma noktasında yakınen takip edecek olacağımı ve bu süreçte de sizlerin 31 Mart’ta üzerinize düşen sorumlulukla kutsal bildiğiniz oyun gereğini yapma noktasında bir gayret içinde olmanızı bekliyoruz. Bu vesileyle bu SKM’nin hayırlara vesile olmasını, gönüllere giren, gönülleri fetheden bir işlevinin olmasını temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale ise 31 Mart seçimlerine destek beklediklerini söyledi.

