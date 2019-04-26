Sağlık Bakanı Koca: “Geleneksel tıp uygulamalarını modern tıbba entegre olacak şekilde yapılandırdık”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi kapsamında düzenlenen ödül törenine katıldı. Bakan Koca, törende yaptığı konuşmada, “Geleneksel tıp uygulamalarını modern tıbba entegre olacak şekilde yapılandırdık.” dedi.

24-27 Nisan tarihleri arasında düzenlenen "Kronik Hastalıklarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları" konulu 2’nci Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi (GETAT), Türkiye ve dünyanın birçok farklı noktasından katılımcıların yoğun ilgisi eşliğinde devam ediyor. Kongrenin 3’üncü gününde çeşitli alanlarda ödüller sahiplerini buldu. Ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İnsanoğlu bilmediği, aklıyla kavrayamadığı pek çok şeyden korkar. Bu kongrede konuşulan konuların pek çoğu hakkında eğitim hayatımız boyunca bilgilenmedik. Çünkü pek çoğumuzun öğretim hayatında geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Ortodoks tıbbın kabul etmediği, hatta reddettiği uygulamalardı. Günümüzde sağlık profesyonelleri bu yaklaşımdan giderek uzaklaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü de yıllar boyunca sürdürdüğü geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını reddeden tutumunu bir yana bırakarak dünyada kültürel birikimin neticesi olan bu uygulamaları bilimsel bir zeminde ele alınmasını destekleyen bir yaklaşım sağladı. DSÖ, GETAT uygulamalarını modern sağlık sistemlerini güçlendirecek yollardan birisi olarak teşvik etmektedir. Ülkemizde de bu uygulamalar modern tıbba entegre bir şekilde yürütülecek şekilde yapılandırılmıştır. Öncelikle bu uygulamaların yapılma izni sadece hekimlerde olacak şekilde bir uygulama yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu sayede eğitimi olmayan kişilerin merdiven altı uygulamaları yapması yasaklanmıştır. Sonra da dünyada eşi ve benzeri bulunmayan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Klinik Araştırmalar Yönetmeliğini yayınladık. Bu yönetmelikle uygulamanın doğru kişi eliyle, doğru vakıada, doğru dozda, kanıta dayalı geliştirilmiş usullerle uygulanmasını temin etmeyi hedefliyoruz. Bu yönetmelikle GETAT uygulamalarının modern tıpla entegre bir şekilde, kanıta dayalı metodolojiler temelinde yürütülmesini hedefledik. Modern tıp uygulamalarında bir ilacın veya tıbbi cihazın klinik araştırmaları hangi yöntemlerle yapılıyorsa bizim yayınladığımız araştırmalar yönetmeliği de aynı şartları getirmekteydi.” dedi.