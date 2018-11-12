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Sağlık Bakanı Koca, Hakkari ve Şırnak’ta yaralanan askerleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden gazileri ziyaret etti.

Bakan Koca, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ve Şırnak'ta PKK terör örgütünün yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi için Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen askerleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Yaralı askerlerin aileleriyle de görüşen Sağlık Bakanı Koca, "Hakkari’den 5, Şırnak’tan da 2 yaralı askerimizin tedavisi Ankara’da devam ediyor. Yaşanan bu iki elim vakada diğer kurumlarımızla organize bir şekilde yaralı askerlerimizi ambulans uçaklarımızla hastanelerimize naklettik. En kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.

Görüntü dökümü

-Ziyaretten genel ve detaylar

ANKARA (DHA)

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