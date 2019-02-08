Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybeden vatandaşımız 15 oldu (3)

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ / İSTANBUL(DHA) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal'da çöken 8 katlı bina enkazından yaralı olarak kurtarılan vatandaşları Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Fahrettin Koca, yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

