Sağlık Bakanı Koca: Haziran ayında en az 30 milyon doz BioNTech aşısı bekliyoruz

Türkiye'de Covid-19'un neden olduğu can kaybı 34 bin 182'ye, vaka sayısı ise 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

'Vakaların yüzde 85'i İngiltere varyantı'

Bakan Koca, yeni vakaların yüzde 85'inin İngiltere varyantı olduğunu açıkladı.

"Türkiye genelinde yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım yatak doluluk oranında dramatik artış yoktur ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edicidir" diyen Koca, sağlık hizmetlerinin henüz aksayacak durumda olmadığını söyledi.

Koca, Türkiye'nin en fazla aşılama yapan altıncı ülke olduğunu söyledi.

Financial Times ve Our World In Data verilerine göre Türkiye ABD, Çin, Hindistan, Birleşik Krallık ve Brezilya'nın ardından 18,5 milyon doz aşı ile en fazla aşı yapan 6. ülke.

Türkiye, kişi başına yapılan aşı sırasında ise 23. sırada.

İki doz aşı alan kişilerin nüfusa oranında ise Türkiye 12. sırada yer alıyor.

Rusya'nın uçuş yasağı: "Tedbirleri gördüklerinde farklı bir yaklaşım içinde olacaklar"

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde Bakan'a Rusya'nın uyguladığı uçuş yasağı da soruldu.

Rusya, vaka sayılarının artması nedeniyle 15 Nisan-1 Haziran arası Türkiye'ye uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.

Koca'nın, Rusya'nın açıkladığı seyahat yasağı sorusuna yanıtı şöyle oldu:

"Dün Rus mevkidaşımla iki kere görüşmüştüm. Yakın zamanla bir heyet göndereceklerini, Muğla, Aydın, İzmir, Antalya gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasına geleceklerini söylediler.