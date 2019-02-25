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Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde eğitimde, sağlıkta özellikle bölgenin sağlık üssü olan 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılarak kendimize hedef koyduk.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni dönemde eğitimde, sağlıkta özellikle bölgenin sağlık üssü olan 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılarak kendimize hedef koyduk. Yeni dönemde yapacaklarımızla ilgili, özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz" dedi.
Çeşitli programlar için Konya’ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak Kulu ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Koca, “Yeni hükümet sisteminde özellikle yeni dönemde geçmişe göre geçmiş yılların 50 yıllık sürecinde yeni 4 buçuk yılın seçimsiz bir döneme geçiş olduğu bir zaman dilimine geçiyoruz. Ve 50 yıldır olmayan seçimsiz 4 buçuk yıla yakın zaman dilimini, yeni hükümet sisteminin icraatlarıyla eski sistemin kodlarını öteleyen yeni dönemde hızlı karar veren, bugün git yarın gel bürokratik anlayışını öteleyen bir anlayışla icraat yapma dönemine giriyoruz. 31 Mart bu anlamda önemli. Memleketim olan Kulu’ya da bu süreçte birçok hizmeti yapma noktasında gayret içinde olacağımızı söylemek istiyorum. Önemli olan bu dönemde milletimizin gönlüne girebilmek olmalı. Yani sizlerin gönüllerinde yer edinebilmek olmalı ve milletin teveccühüne mazhar olmak önemli. Halk karşısında Hakka karşı mahcup olmamak önemli. Sizin emanetinize sahip çıkmak önemli. Bu dönemde özellikle Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızla Kahramanmaraş’a giderken Pazartesi günü Konya’da olacağımı, hemşehrilerimizle beraber olacağımı söylediğimde, onlara selam söyleyin, Konya bizi hiç mahcup etmedi dediler” şeklinde konuştu.

“Şehir hastanemizin en geç gelecek yıl açılışı yapılıyor olacak”
Bakan Koca şöyle devam etti: “Biz yeni dönemde eğitimde, sağlıkta özellikle bölgenin sağlık üssü olan 82 milyon vatandaşımıza hakkaniyetli, nitelikli ve kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılarak kendimize hedef koyduk. Yeni dönemde yapacaklarımızla ilgili, özellikle sağlık alanında, sağlık turizminin de merkezi olan şehir hastanelerini bölgenin sağlık üssü yapan yeni bir döneme giriyoruz. Konya’da da benzer şekilde bir şehir hastanemizin yapılıyor olduğunu biliyorsunuz. Bin 250 yataklı olan şehir hastanemizin en geç gelecek yıl açılışı yapılıyor olacak” dedi. Bakan Koca, Kulu özelinde ise birçok hizmeti özellikle yakından takip ettiğini kaydetti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ise, “AK Parti olarak 16-17 yıldır iktidarımız sürecinde yaptığımız bütün devrimlerle birlikle Kulu’da da yaptığımız değişimlerin hızla devam etmesi için aynı çoşku ve aşkla devam etmesi için hem Büyükşehir Belediyesinde hem Kulu Belediyesinde başkan adaylarımızla birlikte sizlerden destek istiyoruz" şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ise, mahalli seçimler için vatandaşlardan destek istedi.

Eski CHP İlçe Başkanı AK Parti’ye katıldı
Konuşmaların ardından Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına geçildi. Programda, AK Parti’ye geçen eski CHP İlçe Başkanı Bayram Kaya’ya Bakan Koca tarafından AK Parti rozeti takıldı. Bayram Kaya ise, “Kulu ilçesinde 10 yıl ilçe başkanlığı yaptım. Ben hepinizi bir bir tanıyorum. Ankara’dan Konya’ya kadar ben Cumhur İttifakına güç olmak için, çetelerin karşısında bunları yıkmak için, sizinle beraber mezara kadar buradayım. 3 bin kişiyle AK Parti’ye geldim, karşılıksız, sizden karşılık istemiyoruz. Sonuna kadar ben AK Partiliyim bundan sonra. Ben buradayım, kim nereye giderse gitsin. Sonuna kadar reisin yanındayım, gönül adamının yanındayım” dedi.
Bakan Koca ise daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte ilçe esnafını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Koca Ömeranlı Mahallesine geçerek gençlik merkezi açılışına katıldı.

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

Sağlık Bakanı Koca: "Hedef kaliteli sağlık hizmetini sürdürülebilir kılmak"

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