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  4. Sağlık Bakanı Koca: "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum."

Sağlık Bakanı Koca: "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum."

VAN HABERLERİ  | 10.09.2020 19:54 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum."


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Ipekyolu
Evin Eczanesi
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Harman Eczanesi
Ipekyolu
Urartu Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
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