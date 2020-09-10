Sağlık Bakanı Koca: "Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum."