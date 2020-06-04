Sağlık Bakanı Koca: “İkinci Dalga Beklemiyoruz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının Türkiye’deki seyrine ilişkin son bilgileri ve normalleşme sürecinde izlenecek yol haritasını paylaştı. Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, son 24 saatte 52 bin 305 testin sonucunda 867 yeni vaka tespit edildiğini ve 24 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti. Toplam vaka sayısı 166 bin 422 olarak kayıtlara geçerken, can kaybı 4 bin 609'a ulaştı. Bakanlık'ın verilerine göre, son 24 saat içinde virüsü atlatarak iyileşenlerin sayısı 931 olarak belirlendi ve bu iyileşen toplam hasta sayısını 130 bin 852'ye yükseltti. “Kara göründü ama deniz durulmadı” 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle normale dönme sürecine girildiğini ve kurallara uyulmasının çok önemli olduğunu söyleyen Koca, maske kullanılması, tüm kalabalık ortamlarda sosyal mesafe kuralına uyulması, restoran ya da kafe gibi mekanlarda aynı masada iki ya da üç kişi olarak bile birlikte oturtulmaması, hijyene özellikle dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıları yineledi. Koca, kontrollu sosyal hayatın uygulamada olduğuna vurgu yaparak "İkinci dalga beklemiyoruz" dedi.

Diğer taraftan, son vakanın tespit edildiği ve son tedavinin de tamamlandığı ana kadar riskin devam edeceğini söyleyen Koca, "Kara görünmüştür ama deniz durulmuş değildir" ifadelerini kullandı. "Dört merkezde aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasına geçildi" Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca, Corona virüsü tedavi çalışmalarında Rusya'yla işbirliği ile ilgili soruyu, Türkiye'deki araştırmacıların Rus meslektaşlarıyla iletişim halinde olduğunu ve Türkiye'de süregelen, hayvanlar üzerinde deneme aşamasında olan aşıların insanlar üzerinde deneme aşamasına gelindiğinde Rusya'yla işbirliği kurulacağını aktardı. Öte yandan Türkiye'de Coronna virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışmaları yürüten toplam 22 üniversite ve araştırma merkezinden 4'ünde çalışmalarda hayvanlar üzerinde deney aşamasına gelindiği belirtildi. Şu ana kadar kullanılan tedavi yöntemlerinde, Çin'den alınan Favipiravir ilacının fayda sağladığının gözlemlendiğini kaydeden Koca, özellikle hastalığın ilk aşamalarında bunun daha fazla olumlu yanıt verdiğinin de altını çizdi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasak devam edecek Koca'nın aktardıklarına göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma yasağı yürürlükte kalmaya devam edecek ancak şu an haftada sadece bir gün, önceden belirlenen saatlerde sokağa çıkma izni olan ileri yaştaki kişilerle ilgili yeni bir öneri ilerleyen günlerde değerlendirmeye alınacak. Koca, ülke genelinde sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulamaya koyulup koyulmayacağıyla ilgili soruyaysa, "Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasağı uygulamak gibi bir durumumuz yok" yanıtını vermekle beraber gidişata göre Bilim Kurulu'nun kararına göre hareket edileceğini söyledi. Koca ayrıca hastane ortamlarının hala riskli olduğuna değinerek, vatandaşlara zorunlu olmadıkları sürece hastanelere müracaat etmemeleri, gerektiğinde randevularını internet üzeri sistemden gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu. “Biz sıtma ilacını dünyadan farklı kullandık” Tartışma yaratan Hidroksiklorokin adlı sıtma ilacıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) gelen karar değişikliği ve uyarıyla ilgili soruya Koca’nın yanıtı, “Biz bu ilacı dünyadan farklı kullandık” şeklinde oldu.