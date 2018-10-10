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Sağlık Bakanı Koca: "İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.10.2018 16:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "İlaç ve tıbbi malzemeye erişimi engelleyecek her türlü teşebbüs, Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilmektedir."


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