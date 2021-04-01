Sağlık Bakanı Koca: İngiltere varyantı ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kurulun bugünkü haftalık toplantısında bazı illerde artan risk düzeyinin ele alındığını aktaran Koca, "Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur; virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır." dedi:

"Kısıtlamaların azaltıldığı bir ayı geride bıraktık. Maalesef bu bir ayda İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi."

'İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir'

"Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid-19 testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır." diyen Koca, farklı varyantlarla ilgili bilgi verdi:

"İngiltere varyantı, 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, iki ilde dört örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı bir ilde iki örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu, klasik tip koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır."