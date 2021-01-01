Sağlık Bakanı Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide koronavirüs mutasyonu tespit edildi

Bakan Koca aktif vaka sayısı ve ağır hasta sayısının düşmeye devam ettiğini söyledi ve ekledi:

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 158 bin 103 Covid-19 testinde 12 bin 203 kişinin testi pozitif çıktı. 212 kişi ise koronavirüse bağlı olarak hayatını kaybetti.

İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak, tamamen durdurulduğunu aktaran Koca, "İzolasyonları devam eden kişilerin temas çevreleri de karantinaya alınmış, yaygın temas taraması yapılmış ve kontrol altına alınmıştır" dedi.

Koca, Twitter'da yaptığı paylaşımda "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini duyurdu.

Johnson, eldeki ilk verilere göre, tespit edilen bu yeni türün eskisine kıyasla yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı olabileceğini belirtmişti.

Alınan yeni önlemler kapsamında ülkenin büyük çoğunluğunda gıda satışı yapmayan tüm mağazalar ve spor salonu gibi yerler kapatıldı. Restoranların sadece paket servis için açık olmasına izin verildi.

Johson'ın yaptığı açıklamanın ardından ise çok sayıda ülke İngiltere'ye sınırlarını kapatmıştı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, 22 Aralık'ta İngiltere'de mutasyona uğrayan yeni koronavirüs türünün ardından, Güney Afrika'da belirlenen ve daha hızlı bulaşan endişe verici bir varyant bulunduğunu ve bunun İngiltere'ye de ulaştığının tespit edildiğini açıklamıştı.

Bu varyantın İngiltere'de iki vakada belirlendiğini, bunların Güney Afirka'dan gelen kişilerle temaslı olduğunu söyleyen Hancock, virüsü taşıyan herkesi ve onlarla temas halinde olanları karantinaya aldıklarını belirtmişti.

Aşıları nasıl etkileyecek?

Virüsler mutasyona uğradığı için her zaman mevcut aşılara karşı dirençli bir türün ortaya çıkması ihtimali var.