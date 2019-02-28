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Sağlık Bakanı Koca: "İşletme sahiplerinden özellikle rica ediyorum, masalardan tuzlukları kaldırın"

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

IHAAW124030-SAG/28-02-2019 - Sağlık Bakanı Koca: "İşletme sahiplerinden özellikle rica ediyorum, masalardan tuzlukları kaldırın" 28.02.2019 12:40:30 TSI NNNN

IHAAW124030-SAG/28-02-2019

- Sağlık Bakanı Koca: "İşletme sahiplerinden özellikle rica ediyorum, masalardan tuzlukları kaldırın"

28.02.2019 12:40:30 TSI
NNNN

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