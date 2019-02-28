IHAAW124030-SAG\/28-02-2019 \n- Sa\u011fl\u0131k Bakan\u0131 Koca: "\u0130\u015fletme sahiplerinden \u00f6zellikle rica ediyorum, masalardan tuzluklar\u0131 kald\u0131r\u0131n" \n28.02.2019 12:40:30 TSI\nNNNNYeni kiralad\u0131\u011f\u0131 evin zemininden \u00e7\u0131kanlar \u015foke etti! B\u00f6brek hastas\u0131 gen\u00e7 k\u0131zdan \u2018otomatik organ ba\u011f\u0131\u015f\u0131 kampanyas\u0131\u2019Prof. Dr. \u015eafak: "Kulaklar\u0131n\u0131z\u0131 temizlerken iltihaplanmas\u0131na neden olmay\u0131n"
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