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Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 21:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da salgının seyrini ele aldıkları detaylı bir toplantı yaptıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da salgının seyriyle ilgili toplantı yaptı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bakan yardımcıları, il sağlık müdürü ve başhekimlerin katılımıyla bir toplantı yaptıklarını belirterek, "İstanbul'daki salgın seyrini ele aldığımız detaylı bir toplantı yaptık. Virüsle mücadele, toplumsal bir mücadeledir. Ortak düşmana karşı birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.


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