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  4. Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı

Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de koronavirüs vaka sayısının bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında arttığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: İzmir'de vaka sayısı yüzde 42 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de Valilik ile Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti Bakan Koca ziyaretlerinin ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

"Salgında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz. Ülke genelinde hasta sayıları artışa geçti ancak bu artışın ülkenin her yanında eşit oranda olmadığını biliyoruz. Bazı illerde yükselişler görülürken bazı illerde tedbirlerle salgını kontrol altında tutabiliyoruz.

'İZMİR'DE YÜZDE 42 ARTIŞ VAR'

İzmir'de bir ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışı var. Zatürre oranı yüzde 8.2'den 4 oranına kadar düştü. Hastane yatışlarında da bu anlamda stabil bir döneme girdiğimizi söylemek istiyorum. Hedefimiz hastane yükünü her geçen gün azaltmak.

Hastaların ortalama yaşındaki yükseliş maalesef ağır hasta ve vefatların da artışına sebep oluyor. Temizlik, maske ve mesafeden taviz veren her ilimizde bu tablo ile karşılaşıyoruz. Bugün bölgedeki durumu yerinde görmek için buradayız."

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