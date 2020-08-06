Sağlık Bakanı Koca: "Kapasitesi Tamamen Dolu Hastanemiz Yoktur"

Türkiye’de son günlerde Corona virüsü vakalarının arttığı ve bazı hastanelerde ve yoğun bakım servislerinde yer kalmadığı iddialarına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda “COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur” ifadelerini kullandı.

Özellikle başkent Ankara’ya yönelik olarak tüm yoğun bakım yataklarının dolu olduğu iddia edilmekteydi.

Ankara Tabip Odası, “Yeniden Açılma Süreci Değerlendirme ve Anket Analizi” sonuçları raporunda Ankara’da Corona virüsü vakalarına hizmet veren hastanelerde servis ve yoğun bakım ünitelerinin yüzde yüz doluluk oranıyla hizmet verdiğini ve hasta kabul edemez durumda olduğunu açıklamıştı.

Ankara Tabip Odası ayrıca sadece Ankara’da günlük vaka sayısının bin kişiye yakın olduğunu da belirtmişti. Tabip Odası’nın raporunda “Özellikle pandemi hastanelerinde anlık olarak değişmekle birlikte doluluktan dolayı servis ve yoğun bakım üniteleri COVID-19 hastası kabul edemez hale gelmiştir. Klinik olarak semptomu olan ve akciğer tomografisinde yaygın pnömonik infiltrasyonu bulunan hastalara yer bulunmamaktadır. Yoğun bakım ünitesinde yatması gereken hastalar acil servislerde sedyeler üzerinde takip edilmektedir. Bu hastanelere başvuran hastalar zaman zaman diğer hastanelere yönlendirilirken, pandemi dışındaki hastaneler, normal sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında da yer bulunamayınca hastalar evlerine gönderilmektedir” ifadeleri yer aldı.

