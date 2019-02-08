Sağlık Bakanı Koca: “Kartal’daki olayda ölenlerin sayısı 15’e yükseldi, 7 kişi yoğun bakımda”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal’da bina çökmesi sonucu yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti. Olayda ölenlerin sayısının 15’e yükseldiğini, 7 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirten Bakan Koca, enkazdan kurtarılan Mert Aydın ile Azra Havva Tekgöz’ün durumlarının orta ile kötü arasında olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal’da çöken binada yaralanan vatandaşları teravi gördükleri Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Bakan Koca, 14 yaralı vatandaştan birinin taburcu olduğunu söyleyerek, “Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 15’e yükseldi. 7 kişi yoğun bakımlarımızda, 6 kişi de servislerimizde takip ediliyor. 19 yaşındaki Mert Aydın, yoğun bakımda takip ediliyor. Durumu orta ile kötü arası görülüyor. Yoğun bakımda takip edilen Mert’e yapılan müdahale 15.25’te bitti. Kendisinin ziyaret ettik. Genel durumu şimdilik yakın takip gerektiren bir durumda solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor. Solunum cihazına bağlı olarak devam ediyor. Azra Havva’nın acil yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Durumu orta ile kötü arasında kabul edildi. Sağ ayağında ciddi sorun var" dedi.

