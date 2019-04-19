Sağlık Bakanı Koca Konya'da

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın ağabeyi Yusuf Ağralı'nın cenazesi, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Ağralı için, Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Ağralı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağralı ailesine taziyelerini bildirdi.

Cenaze törenine Ağralı'nın yakınlarının yanı sıra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

