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Sağlık Bakanı Koca Konya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bakan Fahrettin Koca, AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın ağabeyinin cenaze törenine katıldı

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı'nın ağabeyi Yusuf Ağralı'nın cenazesi, memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Ağralı için, Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Ağralı'nın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Törene katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağralı ailesine taziyelerini bildirdi.

Cenaze törenine Ağralı'nın yakınlarının yanı sıra, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Cenaze Töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yusuf Ağralı

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