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Sağlık Bakanı Koca, Konya'da cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da cenaze törenine katıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat eden arkadaşı Hasan Demir'in Konya'nın Kulu ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesinde önceki gün hayatını kaybeden eski AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve iş adamı Hasan Demir'in (68) cenaze töreni, ilçeye bağlı Ömeranlı Mahallesi'nde Bakan Koca'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Demir'in naaşı, öğle namazına müteakip İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Arkadaşının cenazesine omuz veren Koca, daha sonra aileye başsağlığı diledi.

Cenaze törenine, Demir’in ailesi ve yakınları ile Bakan Koca'nın yanı sıra Konya Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

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Cenaze Töreni Kulu numune hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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