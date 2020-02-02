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  4. Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."


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