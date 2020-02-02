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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."
Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."
POLİTİKA
HABERLERİ
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02.02.2020 16:15 |
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Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs önlemleri) Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."