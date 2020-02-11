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Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespitinde yerli kitin kullanımına başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Koca, "Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk. Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespitinde yerli kitin kullanımına başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, "Pandemi eylem planımız mevcut, her yıl güncelleniyor. 2019 Eylül ayında bu eylem planımızı güncellemiştik. Yeni tip koronavirüs salgınının duyulmasından itibaren tedbirlerimizi devreye soktuk." dedi.

Koca, "Vatandaşların aldığı tedbirler sayesinde mevsimsel grip vakalarının sayısında düşüş olduğunu gözlemliyoruz." diye konuştu.

Koronavirüsün tespitine yönelik çalışmalara ilişkin bilgi veren Koca, "Koronavirüs tespitinde üretilen yerli kit, 90-120 dakikalık sürede sonuç veriyor. Geçen hafta bu kit kullanılmaya başlandı." dedi.

Kaynak: AA

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koronavirüs sağlık bakanı

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