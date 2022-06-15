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Sağlık Bakanı Koca, malpraktis davalarında yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan bir güvence

15.06.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeliyle ilgili yeni gelişmeyi sosyal medyadan duyurdu. Personelin soruşturulması ve malpraktis davalarıyla ilgili yeni yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı belirten Bakan Koca "Sağlık çalışanlarının soruşturma izninin verilmesi ve tazminat konularında yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu kurulmuştur. Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmuş dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, malpraktis davalarında yeni düzenlemeyi duyurdu: Dünyada benzeri olmayan bir güvence

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık personelinin soruşturulması ve malpraktis davalarından doğan tazminatın geri alınmasına ilişkin yönetmeliğin, Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Fahrettin Koca paylaşımında "Devlet üniversitesi kadrosundaki öğretim elemanları dışındaki sağlık çalışanlarının tıbbi iş ve işlemleri dolayısıyla yapılan şikayetler, ilgili savcılıklar tarafından soruşturma izni için kurula gönderilecektir. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeli ile serbest meslek icrasında hekimlerin soruşturulması da kurulun iznine tabidir. Kurul bu şikayetlere ilişkin ön inceleme yaptırarak soruşturma izni verilip verilmemesine karar verecektir" ifadelerine yer verdi.

"BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE İTİRAZ EDİLEBİLECEK"

Kurulun soruşturma iznine ilişkin verdiği karara karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz edilebileceğini aktaran Bakan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kamu idarelerince tazminat ödenmesine hükmedilen durumlarda, ilgili sağlık meslek mensubunun görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanmasının sebebiyet verdiğine dair kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı olmadığı sürece rücu (geri alma) işlemi uygulanmayacak. Tıbbi işlem ve uygulamalar sebebiyle idarece ödenen tazminatın ilgili sağlık personeline rücu edilmesi; ancak kasten görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullandığı kesinleşmiş ceza mahkemesi kararı ile tespit edilmesi halinde mümkün olabilecek. Mahkemece hükmedilen tazminatın, ancak bu şartların varlığı halinde rücu edilmesinde, ilgili sağlık personelinin kusur oranı gözetilerek rücu miktarı kurul tarafından belirlenecektir. Kurul üyeleri, rücu konusunda verdikleri kararları sebebiyle kesinleşmiş yargı kararı olmadıkça mali ve idari yönden sorumlu tutulamayacaktır. Bu mevzuat çerçevesinde başta hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımız malpraktis baskısı yaşamadan mesleklerini bilimsel çerçevede özgürce ifa etme imkanına kavuşmuştur. Hekimlerimiz de hakimlerimiz gibi korunmuş dünyada benzeri olmayan bir güvenceye kavuşmuştur." (DHA)

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