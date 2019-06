Sağlık Bakanı Koca: “Mültecilere yardımda Kızılay’ımızın çok büyük rolü var”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kızılay Bağışçılar Ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Eğer bu gün Türkiye dünyanın en büyük mültecilerine yardım operasyonunu kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına yürütebiliyorsa bunda Kızılay’ımızın çok büyük rolü vardır” dedi.

Kızılay Bağışçılar Madalya Töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Ödül törenine Bakan Koca’nın yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

“Olumsuz koşullara rağmen Kızılay ambleminin orada olması dost elinin uzandığını anlamına geliyor”

Kızılay ödül töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kızılay’ın sadece Türkiye’de değil dünyanın dört bir yanında yürüttüğü faaliyetleri takdirle takip ediyoruz. Bu bir buçuk asrı devirmiş, merhamet çınarına gönül verenleri saygıyla selamlıyorum. Türk Kızılay’ı bünyesinde hizmet veren ve Kızılay’ın faaliyetlerine destek veren muhterem hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Yaşanan hadiseler doğal afetlere ve krizlere karşı daima en üst düzeyde hazırlıklı olunması gerektiğini göstermektedir. Milletimiz Türk Kızılay’ı ile bunu başarmanın ve her geçen gün daha ileri gitmenin gayreti içinde olmuştur. Kızılay toplumla bütünleşmiş, hem toplumun geleceğine sahip çıkan hem de toplumun sahip çıktığı güzide bir sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Bu gün hızla gelişen sağlık sistemimizde her hastanemiz Kızılay güvencesi altında hizmet vermekte, kan ihtiyacı olan her hastamıza Kızılay’ın eli uzanmaktadır. Türk Kemik İliği ve Kök Hücre Bankası bakanlığımız Kızılay işbirliğiyle yürütülmektedir. Sadece ülkemizde ve yakın komşularımızda değil, Kafkasya’da, Balkanlar’da, Afrika’da, Güney Afrika’da, uzak doğuda ve pasifikte nereye giderseniz gidin sıkıntıya düşen kişilerin mazlumların, mağdurların gözlerini ilk aradığı şeyin Kızılay amblemi olduğuna şahit olursunuz. Gönül coğrafyamızın yanı sıra savaş ve afetlerin vurduğu tüm bölgelerde Suriye’de, Irak’ta, Somali’de, Arakan’da, Yemen’de, Gazze’de ve daha birçok ülkede tüm olumsuz koşullara rağmen Kızılay Bayrağının dalgalandığını görürsünüz. Kızılay ambleminin orada olması onlara bir dost elinin uzandığı anlamına geliyor. Karınlarını doyurabilmeleri için ihtiyaç duydukları yemeğin barınabilmeleri için gereken çadırın, kendilerini soğuktan koruyacak battaniyenin bulunduğu anlamına geliyor” dedi.